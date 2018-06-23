Советы дизайнеров по выбору мебели для дома

Многие российские граждане после ремонта квартиры, обязательно обновляют интерьер своего жилья, и приобретают или обновляют свою мебель.

На сайте https://gamma-style.ua можно получить информацию о интернет-магазине мебели, где в широком ассортименте имеется различные предметы мебели в виде:

диванов;

кресел;

столов;

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Как правильно подобрать мебель для дома?

Изменить интерьер в доме сможет цвет мебели. Нужно подбирать практичную мебель, и в то же время красивую и удобную. Коричневый или серый цвет обивки мебели самые практичные, так как на них не видна пыль, различная грязь и даже её износ. Оформляя интерьер квартиры необходимо использовать до 5 различных цветов. Чтобы увеличить в квартире пространство нужно приобретать прозрачную мебель из пластика. Чтобы дизайн интерьера был более насыщенным нужно обращать внимание при покупке мебели на её:

фактуру;

форму;

аксессуары.

Советы по дизайну

1.Глянцевая поверхность шкафов будет хорошо сочетаться с паркетом, имеющим рельеф. 2.Обратить внимание на подушки. Шёлк и бархат сегодня в моде. 3.Для уюта дома важная роль отводится шкурам и коже. 4. В помещение с невысокими потолками нужно приобретать низкие предметы мебели, чтобы добавилось воздуха. Такой потолок можно немного приподнять при помощи настенных бра, у которых поток света направляется вверх, или по сторонам. 5.В квартире должен присутствовать баланс цвета и размера мебели. Тёмные и массивные предметы мебели уменьшают пространство. 6.Крупная низкая мебель тёмных цветов омрачит атмосферу жилья, и могут усилить впечатление тесноты.