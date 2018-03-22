Современные решения в флористике

mavit
Автор: mavit Март 22, 2018 16:51

Современные решения в флористике

О волшебном и благоприятном воздействии цветов не только для здоровья человека, но, а так же на его психоэмоциональный фон, писали еще золотые умы нашей цивилизации как Платон и Сократ. Чуть позже, об уникальных и полезных свойствах растений, которые можно получить при помощи выращивания или любого другого контакта с ними, писал хорошо известный философ и ученный Авиценна.

Цветы являются универсальным подарком, но не стоит покупать первый попавшийся букет, следует внимательно отнестись к выбору. Нужно обращать внимание на свежесть и правильную обработку цветов, так как нескорые из них выделяют феромоны, из-за которых соседние с ними растения вянут, также желательно узнать какие цветы нравятся тому, для кого будет предназначен подарок.

И ведь в действительности так оно и есть. Ни для кого не секрет, что даже после самой затянувшейся депрессии или просто легкой хандры, элегантный внешний вид цветов и их сладкий ненавязчивый запах, способен без следа избавить человека от негативных эмоций.

Современное веяние в мире флористики

Как известно, мир постоянно меняется. В нем постоянно происходят большое количество открытий, которые в свою очередь не оставили без внимания и цветочный сегмент. Примером может послужить безграничная фантазия и чистая любовь флористов, с которой создаются оригинальные и модные цветочные композиции.

Сегодня, даже самая недорогая орхидея в горшке может быть удачно обыграна интересными и ни на что ранее не похожими идеями специалистов. Глубоко заблуждается тот, кто думает таком направление как флористика, что это всего лишь составление цветочных композиций и больше ничего. Полезно знать, что на самом деле, цветы в шляпных коробках или специально подобранный букет из конфет и цветов — это вовсе не иллюзорная фантазия, а уже давно настоящая реальность. В свою очередь, такая реальность продиктована современным веянием 21 века и стоит отметить, даже пользуется огромной популярностью на сегодняшний день.

Новые цветочные тенденции в 2018 году

Руки специально обученных флористов или фитодизайнеров, каждый год вводят новые композиционные тенденции и задают темп модным направлениям в своей сфере. К числу популярных и самых востребованных букетов в 2018 году можно отнести:

  1. Миниатюрные букеты из роз в специальной шляпной коробочке;
  2. Цветочный букет с добавлением конфет или экзотических фруктов. Не стоит путать такие композиции, с обычными фруктовыми корзинками.

Кстати, в 2018 году, по-прежнему остается актуальным обычный букет, красиво упакованный в светло-коричневую бумагу или оттенка немного потемнее. Такой букет — является универсальным, ведь он подойдет как взрослой женщине, так и юной леди.

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mavit
Автор: mavit Март 22, 2018 16:51
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