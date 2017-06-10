Совсем не тургеневская девушка: фото неподражаемой Натали Портман

В день 36-летия оскароносной актрисы портал Amic.ru вспоминает ее яркие образы и недюжинный талант к экспрессивному рэпу

Великолепная, неподражаемая, да к тому же еще и оскароносная актриса Натали Портман отмечает 9 июня свое 36-летие.

В свои годы Натали успела опробовать себя не только в качестве артистки кино и театра, но также представала в амплуа фотомодели, режиссера, сценариста и продюсера. При этом практически всегда, являясь зрителю в образе романтичной натуры, Портман оставляет совсем не тургеневский флер.

Жесткая, острая, стихийная и умеющая «стелить» экспрессивный рэп Натали Портман показывает, что сама остается в тонусе и не дает расслабиться поклонникам своего таланта.

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