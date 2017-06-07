«Союзмульфильм» снимет полнометражную ленту про попугая Кешу

Александр
Автор: Александр Июнь 7, 2017 23:45

«Союзмульфильм» снимет полнометражную ленту про попугая Кешу

"Союзмульфильм" снимет полнометражную ленту про попугая Кешу

Сценарий продолжения мультсериала «Возвращение блудного попугая» пролежал на полке четыре года

У любимого многими мультфильма про пугая Кешу появится продолжение. Причем  полнометражное. Ленту намерена снять студия «Союзмультфильм», пишет ТАСС.

Уже известно и название фильма — «Кеша на Таити». К съемкам приступят в 2018 году, а завершить их планируют в 2020-м..

Об этом решении объявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева во время работы Петербургского экономического форума.

Сценарий к фильму написал Александр Курляндский. При этом, Слащевой, сценарий продолжения мультсериала «Возвращение блудного попугая» пролежал на полке четыре года.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» снимет новые серии известного мультфильма  «Трое из Простоквашино».  Они выйдут в период с 2018 по 2020 год.

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Автор: Александр Июнь 7, 2017 23:45
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