Создатель «Симпсонов» выпустит мультик про принцессу-алкоголичку

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 23:45

Создатель «Симпсонов» выпустит мультик про принцессу-алкоголичку

Создатель "Симпсонов" выпустит мультик про принцессу-алкоголичку

Премьера сериала состоится на Netflix в следующем году

Продюсер и сценарист одного из самых известных мультсериалов «Симпсоны» Мэтт Грейнинг создаст мультфильм для взрослых под названием Disenchantment (в переводе — «Разочарование»). Главной героиней в нем станет страдающая от алкоголизма принцесса, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Coming Soon.

По данным портала, героями мультипликационного сериала станут принцесса, ее друг-эльф Эльфо и личный демон Люци. На пути героев в средневековом королевстве будут встречаться огры, тролли и дураки.

По словам Грейнинга, данный мультфильм будет «о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что тебе говорят старшие и волшебники».

Мультсериал презентуют на канале Netflix в следующем году. Он будет состоять из десяти эпизодов.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии