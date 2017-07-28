Создатель «Симпсонов» выпустит мультик про принцессу-алкоголичку

Премьера сериала состоится на Netflix в следующем году

Продюсер и сценарист одного из самых известных мультсериалов «Симпсоны» Мэтт Грейнинг создаст мультфильм для взрослых под названием Disenchantment (в переводе — «Разочарование»). Главной героиней в нем станет страдающая от алкоголизма принцесса, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Coming Soon.

По данным портала, героями мультипликационного сериала станут принцесса, ее друг-эльф Эльфо и личный демон Люци. На пути героев в средневековом королевстве будут встречаться огры, тролли и дураки.

По словам Грейнинга, данный мультфильм будет «о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что тебе говорят старшие и волшебники».

Мультсериал презентуют на канале Netflix в следующем году. Он будет состоять из десяти эпизодов.