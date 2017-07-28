Создатель «Симпсонов» выпустит мультик про принцессу-алкоголичку

Премьера сериала состоится на Netflix в следующем году
Продюсер и сценарист одного из самых известных мультсериалов «Симпсоны» Мэтт Грейнинг создаст мультфильм для взрослых под названием Disenchantment (в переводе — «Разочарование»). Главной героиней в нем станет страдающая от алкоголизма принцесса, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Coming Soon.
По данным портала, героями мультипликационного сериала станут принцесса, ее друг-эльф Эльфо и личный демон Люци. На пути героев в средневековом королевстве будут встречаться огры, тролли и дураки.
По словам Грейнинга, данный мультфильм будет «о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что тебе говорят старшие и волшебники».
Мультсериал презентуют на канале Netflix в следующем году. Он будет состоять из десяти эпизодов.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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