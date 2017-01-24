Создатели объявили название восьмого эпизода «Звездных войн»

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 16:45

Создатели объявили название восьмого эпизода «Звездных войн»

Создатели объявили название восьмого эпизода "Звездных войн"

Премьера новой ленты намечена на 15 декабря 2017 года

Создатели фантастической киноэпопеи «Звездные войны» объявили официальное название восьмой части саги. Информацию опубликовали на сайте starwars.com в понедельник, 23 января, пишет «Лента.ру».

Восьмой эпизод в прокате будет называться «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi).

Уточняется, что премьера фильма намечена на 15 декабря текущего года. Действие ленты развернется после событий, показанных в предыдущем фильме. В съемках участвовали Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, которая скончалась в декабре минувшего года. Режиссером и сценаристом картины является Райан Джонсон.

Напомним, сейчас сага «Звездные войны» состоит из восьми фильмов: семи номерных лент и недавно вышедшего в прокат спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 16:45
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