Спасатели МЧС работают во всех подтопленных пунктах Алтайского края

mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 05:46

Спасатели МЧС работают во всех подтопленных пунктах Алтайского края

Спасатели МЧС работают во всех подтопленных пунктах Алтайского края

По состоянию на 1 апреля, в Алтайском крае остаются частично подтопленными 46 населенных пунктов в 14 муниципальных образований края. За сутки количество подтопленных населенных пунктов не увеличилось. Идет постоянный мониторинг обстановки.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю рассказали, что для ликвидации последствий паводка задействовано около полутора тысяч человек, более 500 единиц техники. Самая большая по численности группировка по-прежнему находится в Краснощековском районе. Во всех подтопленных пунктах работают спасатели МЧС России. Помимо сотрудников и работников местных подразделений, помощь гражданам оказывают 326 спасателей, прибывших из Красноярска, Бердска и Екатеринбурга.

На сегодняшний день подворовыми обходами охвачено более 4000 домовладений, расчищено более 6 тысяч метров русел рек и водоотводных каналов, с подтопленных территорий откачано более 250 тысяч кубометров воды. Люди обеспечены бутилированной водой и продуктами, организовано оказание медицинской и психологической помощи.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 05:46
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  • Дмитрий

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    Отличная статья

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  • Николай

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  • галина

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    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

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