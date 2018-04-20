Спасатели устраняют последствия выхода Барнаулки из берегов

Спасатели 19 апреля приступили к ликвидации последствий подтопления станции Ползуново в Алтайском крае. Это произошло из-за заторов на реке Барнаулка. Уровень воды поднялся, и территория микрорайона оказалась подтоплена.
Водная стихия оставила после себя на берегу мусор, валежник. Сотрудники МЧС и активисты ТОС «Станция Ползуново» убрали ветки деревьев и крупный мусор. Стволы деревьев, принесенных течением, используют под скамейки, столы и беседки эко-парка, сообщает сайт администрации Барнаула.
Тем временем микрорайон Затон только готовится к предстоящему паводку. Спасатели помогают местным жителям поднять вещи на верхние этажи и чердаки, достают запасы из погребов. Также вдоль улицы Лоцманская отсыпают глиняный вал.
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