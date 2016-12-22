Спектакль с чертовщиной: в МТА готовятся провести «спиритический сеанс»

Спектакль по рассказам Надежды Тэффи представят в Молодежном театре Алтая уже 22 декабря

В Молодежном театре Алтая работают над новым спектаклем, постановкой занимается новосибирский режиссер Марина Шелевер. Она возглавляет кафедру сценической речи Новосибирского государственного театрального института, работает преподавателем кафедры актерского мастерства НГТИ, является художественным руководителем двух курсов по специальности «артист литературной эстрады».

Спектакль «Чертова закуска», который в театре представят уже 22 декабря, режиссер создает по рассказам известной русской писательницы Надежды Тэффи, которую в свое время называли королевой юмора.

«Мы взяли тему мракобесия, над которым Тэффи изумительно шутила. Сейчас на многих каналах работают колдуны, экстрасенсы, и человек, пытаясь понять, откуда идут все его несчастья, обращается за помощью к ним. Но никакой колдун не может в этом помочь, выяснить, с чем связаны неудачи, люди сами должны анализировать, что в их прошлом было неправильным. Мы решили поговорить о том, что такое метафизика нашей жизни, а что есть реальность, в которой мы сами себе хозяева», – объясняет Марина Шелевер.

Как пояснили в театре, это будет не просто спектакль, а скорее рождественская вечеринка для взрослых. Сейчас у артистов идут последние репетиции, а техники готовят сцену. Участие в «Чертовой закуске» примут выпускники «золотухинского» курса Татьяна Данильченко, Ольга Жучкова, Александр Савин и другие известные артисты МТА, среди которых Юлия Юрьева, Евгений Любицкий, Галина Чумакова.

«Это будет одинаково интересно и мужчинам, и женщинам: Тэффи иронизирует над всеми, у нее такой юмор, что она может развернуть историю так, что будет смешно всем», – объясняет Галина Чумакова, которую зрители увидят в роли молодой жены и дамы, решившей сходить к экстрасенсу.

Напомним, что зрители увидят премьеру 22, 24 и 25 декабря. В новом году спектакль можно будет посмотреть 4, 5, 7 и 8 января.