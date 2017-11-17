Спектакль «Укрощение строптивой» Театра драмы увидят жители Новосибирска

Сегодня актеры и технические службы Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина отправились на гастроли в Новосибирск. Их с нетерпением ждут в театре «Красный факел», на сцене которого 13 и 14 ноября состоятся показы спектакля «Укрощение строптивой».
Напомним, что гастроли театра драмы в Новосибирске проходят в рамках обменных. В октябре краснофакельцы уже представили барнаульскому зрителю спектакль «Ночной таксист».
«Желаем нашим актерам аншлагов, несмолкаемых аплодисментов и счастливого возвращения в родной театр!» — говорят в театре драмы.
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