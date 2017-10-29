Мультфильмы любят и дети, и взрослые. Зрители с нетерпением ожидают увлекательных новинок, а также встречи с уже полюбившимися персонажами. Списки «Топ лучших мультфильмов» помогают ориентироваться в безграничном пространстве мультипликационной продукции. Каждый отзыв, оставленный после просмотра, имеет важное значение для формирования рейтинга.

«Топовые» мультфильмы собирают у экранов целые семьи и позволяют отлично провести время и окунуться в мир детства, удивительных

В «Список лучших мультфильмов 2016-2017 онлайн» вошли мультипликационные картины, получившие больше всего зрительских симпатий, а также премьеры, которые состоятся до конца 2017 года.

Художники, создающие мультики, продолжают реализовать невероятные фантазии и сюжетные линии. Персонажам вновь приходится спасать мир от всевозможных угроз, находить взаимопонимание друг с другом, учиться ценить такие простые истины, как милосердие, взаимопомощь, любовь к ближнему, решать сложнейшие головоломки. Добро торжествует над злом, а дружба оказывается самой сильной магией, способной творить настоящие чудеса.

В разделе лучших мультфильмов 2016-2017 года, предложенных для просмотра онлайн, маленьких зрителей и их родителей уже знакомые герои комиксов, и отважные галактические рейнджеры, говорящие животные, которые сталкиваются с такими же проблемами, как и люди, вымышленными персонажами, живущими в человеческом мозге, а также забавными обитателями цифрового мира. Злодей Грю, герой мультфильма «Гадкий я» перешел на сторону добра и возвращается на экраны вместе со своими верными миньонами. Неугомонный бельчонок Скрэт из «Ледникового периода» доставит еще много хлопот мамонту Мэнни и его спутникам. Три храбрых богатыря отправятся в новое заморское путешествие. Смайлики, передающие эмоции в текстовых сообщениях, приглашают посетить их мир «Эмоджи», узнать, как они появились и чем занимаются в свободное время. Такой чудесный малыш, как герой мультфильма «Босс-молокосос», заставит задуматься и взрослый и детей, о том, как распределяются роли в семье. Узнать, какие еще гонки состоятся в городке Радиатор Спрингс, поболеть за легендарного Молнию Маккуина, который собирается выиграть Кубок Поршня, можно перейдя по ссылке https://zagonka.ru/34702-tachki3-2017-online.html можно посмотреть мультфильм Тачки 3.

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