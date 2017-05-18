Спущенные штаны, ученик Билана и другие яркие моменты «Евровидения» в Киеве

Смотрим лучшие выступления участников песенного конкурса

Победителем прошедшего в Киеве музыкального конкурса «Евровидение-2017» стал певец из Португалии Сальвадор Собрал. Молодой человек стал лидером по результатам голосования профессионального жюри и зрителей. Музыкант, страдающий пороком сердца, уверенно выиграл и на полторы сотни очков обогнал болгарина Кристиана Костова, занявшего второе место. В этом году финал конкурса запомнился отсутствием представителей от России, снятием штанов украинским пранкером и журналистом Виталием Седюком в прямом эфире. Рассказываем о лучших моментах ежегодного шоу.

Отсутствие российского участника

Прежде всего, конкурс этого года запомнится отстранением от участия нашей певицы Юлии Самойловой. Служба безопасности Украины отказала девушке во въезде в страну за нарушение законодательства. Юлия выступала в Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров. После этого скандала Первый канал отказался выдвигать другого участника и не захотел выступать дистанционно из Москвы. В итоге «Евровидение» не было показано по российскому телевидению, но известно, что Самойлова представит нашу страну на конкурсе 2018 года, который, как уже известно, пройдет в португальском Лиссабоне.

Победа португальца Сальвадора Собрала

Впервые за долгие годы победила медленная композиция. Это стало возможным благодаря 27-летнему португальцу Сальвадору Собралу. Исполнитель победил с романтической композицией о любви Амар Pelos Dois. После оглашения результатов Сальвадор поднялся на сцену и исполнил песню вместе со своей сестрой Луизой, которая является ее автором.

«Музыка — не фейерверк, музыка — это чувство», — сказал победитель «Евровидения-2017», выйдя на сцену за хрустальным микрофоном.

Второе место ученика Дмитрия Билана

Симпатии российских любителей музыки могли быть на стороне представителя Болгарии Кристиана Костова, которому недавно исполнилось 17 лет. Молодой человек был участником проекта «Голос. Дети», где выступал в команде Дмитрия Билана. Костов показал одно из самых ярких выступлений в году и уверенно занял второе место, хотя до победы ему было очень далеко.

Снятие штанов в прямом эфире

Уникальный случай. Во время финала молодой человек с флагом Австралии через несколько секунд после начала выступления прошлогодней победительницы конкурса Джамалы появился на сцене, обежал вокруг певицы и снял с себя штаны вместе с трусами. Охрана сразу вывела его со сцены, а певица никак не отреагировала на инцидент. Позже стало известно, что мужчина с флагом оказался украинским журналистом и пранкером Виталием Седюком.

Позже министр МВД Арсен Аваков заявил, что «идиот, оголивший свой зад перед 200 миллионами телезрителей» был задержан охраной конкурса при участии полиции — оказывал сопротивление. Аваков отметил, что Седюк задержан на 72 часа до суда, на котором ему изберут меру пресечения. По его словам, журналисту грозит штраф или до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство» с отягчающими обстоятельствами.

Отсутствие Петра Порошенко на финале

Ожидалось, что президент Украины посетит финал конкурса, но в последний момент решил не присутствовать на финале «Евровидения» из-за обострения ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

«Евровидение — очень важное для Украины событие. Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале «Евровидения», — написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

Другие номера

Молдавской группе Sunstroke Project принадлежит одна из самых запоминающихся композиций на «Евровидении-2017» — Hey, Mamma! — с эффектной партией саксофона. Веселым молдаванам присудили третье место.

Кроме вышеупомянутых звезд, свой перфоманс представила зрителям группа ONUKA во главе с Натой Жижченко и сделала это очень эффектно под сопровождение национальных украинских музыкальных инструментов.