Стали известны номинанты на премию «Золотой орел»

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 06:45

Стали известны номинанты на премию «Золотой орел»

Стали известны номинанты на премию "Золотой орел"

Церемония вручения премии пройдет 27 января

Пять российских картин претендуют на национальную кинопремию «Золотой орел — 2016» в главной номинации «Лучший фильм», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дирекции Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

Главный приз могут получить «Рай» Андрея Кончаловского, «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Коллектор» Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также претендуют на звание лучшего режиссера.

В так называемый «короткий список» премии в номинации «Лучшая женская роль в кино» выдвинуты Ксения Раппопорт («Дама Пик»), Юлия Высоцкая («Рай»), Виктория Исакова («Ученик»).

За приз в мужской категории будут бороться Петр Федоров («Дуэлянт»), Иван Янковский («Дама Пик»), Данила Козловский («Экипаж»).

Объявление лауреатов премии состоится 27 января 2017 года в первом павильоне киностудии «Мосфильм».

 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 06:45
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