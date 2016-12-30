Стали известны номинанты на премию «Золотой орел»

Церемония вручения премии пройдет 27 января
Пять российских картин претендуют на национальную кинопремию «Золотой орел — 2016» в главной номинации «Лучший фильм», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дирекции Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
Главный приз могут получить «Рай» Андрея Кончаловского, «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Коллектор» Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также претендуют на звание лучшего режиссера.
В так называемый «короткий список» премии в номинации «Лучшая женская роль в кино» выдвинуты Ксения Раппопорт («Дама Пик»), Юлия Высоцкая («Рай»), Виктория Исакова («Ученик»).
За приз в мужской категории будут бороться Петр Федоров («Дуэлянт»), Иван Янковский («Дама Пик»), Данила Козловский («Экипаж»).
Объявление лауреатов премии состоится 27 января 2017 года в первом павильоне киностудии «Мосфильм».
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