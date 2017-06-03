Стали известны самые богатые деятели культуры России

Декларация размещена на сайте ведомства

Министерство культуры России опубликовало сведения о доходах за 2016 год лиц, занимающих должности в организациях, подчиненных ведомству. Декларация обнародована на сайте ведомства.

Согласно данным, самый большой доход задекларировал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Музыкант с мировым именем стал богаче на 154 миллиона рублей. На втором месте – худрук Малого драматического театра Лев Додин. Он задекларировал доход в размере 112,7 миллиона рублей.

На третьем месте — Владимир Спиваков с доходом в 76 миллионов рублей. Он занимает пост художественного руководителя Национального филармонического оркестра России.

Далее следует худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков (69 миллионов рублей), директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный (47 миллионов), худрук Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов (44 миллиона).

В топ-10 также попали худрук Театра наций Евгений Миронов (37 млн руб.), худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет (35,5 млн руб.), худрук Государственного академического симфонического оркестра Владимир Юровский (34 млн руб.), ректор ВГИКа Владимир Малышев (33 млн руб.).