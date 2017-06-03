Стали известны самые богатые деятели культуры России

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 07:45

Стали известны самые богатые деятели культуры России

Стали известны самые богатые деятели культуры России

Декларация размещена на сайте ведомства

Министерство культуры России опубликовало сведения о доходах за 2016 год лиц, занимающих должности в организациях, подчиненных ведомству. Декларация обнародована на сайте ведомства.

Согласно данным, самый большой доход задекларировал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Музыкант с мировым именем стал богаче на 154 миллиона рублей. На втором месте – худрук Малого драматического театра Лев Додин. Он задекларировал доход в размере 112,7 миллиона рублей.

На третьем месте — Владимир Спиваков с доходом в 76 миллионов рублей. Он занимает пост художественного руководителя Национального филармонического оркестра России.

Далее следует худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков (69 миллионов рублей), директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный (47 миллионов), худрук Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов (44 миллиона).

В топ-10 также попали худрук Театра наций Евгений Миронов (37 млн руб.), худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет (35,5 млн руб.), худрук Государственного академического симфонического оркестра Владимир Юровский (34 млн руб.), ректор ВГИКа Владимир Малышев (33 млн руб.).

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 07:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.

    Читать статью
  • Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?

    Читать статью
  • ШУРИК

    ШУРИК

    на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)

    Читать статью
  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии