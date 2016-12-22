Стало известно, кому доверили алтайский театр кукол «Сказка»

Надежда Васильева назначена на этот пост приказом управления по культуре и архивному делу

Приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу на должность директора театра кукол «Сказка» назначена Надежда Васильева, которая до этого имела опыт работы в сфере образования. С 15 декабря новый руководитель театра приступила к работе.

Как подчеркивает пресс-служба ведомства, Васильева имеет общий стаж работы в сфере образования и культуры 15 лет. В 2000 году она окончила Алтайский государственный институт искусств и культуры по специальности «социально-культурная деятельность», в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

В период с 2004 по 2012 год занимала должность специалиста по общему и дополнительному образованию комитета по образованию города Барнаула, с 2014 года – должность главного специалиста отдела библиотек, искусств и народного творчества управления Алтайского края по культуре и архивному делу. В 2016 году назначена на должность заместителя директора по организации зрителя Алтайского государственного театра кукол «Сказка».

Стоит отметить, что кандидатура нового руководителя была поддержана коллективом театра, председателем Алтайского отделения Союза театральных деятелей Олегом Пермяковым и заместителем председателя общественного совета по культуре и членом правления Союза театральных деятелей России Галиной Шнайдер, которая около 30 лет возглавляла театр кукол «Сказка».

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал чиновников за высокую цену строительства нового театра кукол «Сказка» в Барнауле. По его словам, 400 миллионов – слишком высокая цена для объекта.