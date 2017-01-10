Старейший кинотеатр Барнаула «Родина» прекратит свою работу с 12 января

Скорее всего, туда в 2018 году переедет барнаульский планетарий

Старейший кинотеатр Барнаула — «Родина» — прекращает свою работу и уже с 12 января будет официально закрыт. Как сообщили в барнаульской сети «Киномир», 10 и 11 января состоятся последние киносеансы. Там можно будет посмотреть ленты «Викинг», «Кредо убийцы», «Елки 5», «Пассажиры», «Монстр-траки» и другие.

Отметим, что у «Киномира» пока нет планов открывать новые залы в Барнауле в ближайшее время. Однако офис киносети, который территориально расположен в «Родине», не переедет пока в другое место.

При этом сеть кинотеатров уже в феврале намерена открыть первый свой мультиплекс за пределами Алтайского края. Двери для зрителей откроет кинотеатр, расположенный в Новосибирском Академгородке, в торговом центре «Эдем».

В кинотеатре спроектировано семь кинозалов c возможностью демонстрации фильмов в формате 2D и 3D. Один из залов будет категории VIP, в другом установлена революционная звуковая система DolbyAtmos. В целом кинотеатр рассчитан на 870 мест. Все кинозалы оборудованы системой для цифрового показа, высокотехнологичными экранами, современным климатическим оборудованием, комфортными креслами, в том числе Loveseats — дизайнерскими диванами на двоих.

Разговоры о закрытии старейшего и для многих любимого кинотеатра города не стали неожиданностью. Еще в 2016 году стало известно, что «Родина» не приносит владельцам «Киномира» прибыли и они собираются его закрыть после проведения Года российского кино.

Ожидается, что в здание нынешнего кинотеатра «Родина» к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий. Известно, что в 2018 году здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, где сейчас расположен планетарий, точно будет передано православной общине. А вот куда переедет сам планетарий – не было известно.

В качестве вариантов размещения планетария называлась возможность строительства для него нового здания. Известны и места, где предлагалось начать строительство – например, участок в излучине реки Барнаулки на улице Приречной, место напротив речного вокзала, а также площадка на территории парка Центрального района, где находится устаревший летний театр. Но вопрос упирался в финансы. Планетарий – очень дорогостоящая вещь, поэтому было принято решение подыскать новое здание.

Городские власти в качестве варианта нового дома для планетария предложили здание «Родины». Площади здания позволят разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики имени Титова, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории.

«Киномир» – крупнейшая сеть кинотеатров Алтайского края, которая была основана в 2002 году. Сейчас насчитывает несколько многозальных кинотеатров, 28 кинозалов, включая кинозал IMAX (в ТРЦ «Арена») с самым большим экраном за Уралом.