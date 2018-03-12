Стартовал четвертый литературный конкурс «Герои Великой Победы-2018»

Стартовал четвертый Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2018». Он проводит в нашей стране уже в четвертый раз.
Жителей Алтайского края приглашают принять участие к конкурсе. Для этого необходимо присылать свои рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
Конкурс проводится в целях сохранения и увековечивания памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте http://героивеликойпобеды.рф.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
-
Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
-
Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
-
Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
-
Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий