Стартовал четвертый литературный конкурс «Герои Великой Победы-2018»

Стартовал четвертый Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2018». Он проводит в нашей стране уже в четвертый раз.

Жителей Алтайского края приглашают принять участие к конкурсе. Для этого необходимо присылать свои рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечивания памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте http://героивеликойпобеды.рф.