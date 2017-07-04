Стартовали съемки нового фильма по вселенной Джоан Роулинг

Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 17:45

Стартовали съемки нового фильма по вселенной Джоан Роулинг

Стартовали съемки нового фильма по вселенной Джоан Роулинг

Фильм выйдет в прокат 16 ноября 2018 года

Съемки продолжения ленты «Фантастические твари и где они обитают» стартовали в понедельник, 3 июля, на студии компании Warner Bros в пригороде Лондона – Leavesden. Они ведутся на площадках, где были сняты все восемь фильмов о Гарри Поттере, пишет ТАСС.

Выход в прокат фильма, сценарий которого также написала писательница Джоан Роулинг, назначен на 16 ноября следующего года.

В сиквеле роли исполнят Эдди Редмэйн (главный герой — магозоолог Ньют Саламандер), Джонни Депп (темный волшебник Грин-де-Вальд), а также Джуд Лоу (молодой Альбус Дамблдор). Кроме этого, одну из главных ролей сыграет южнокорейская актриса Клаудия Ким, ставшая известной после выхода картины «Мстители: Эра Альтрона».

На режиссерском посту все также останется британец Дэвид Йейтс. Предполагается, что он снимет все пять запланированных лент.

«Фантастические твари» — это приквел киноэпопеи о волшебники Гарри Поттере.

Агентство добавляет, что в сеть также утекли подробности сюжета грядущего фильма. В новой картине волшебник Грин-де-Вальд ускользает от ареста и набирает новую команду, желающую противопоставить себя человечеству. Одолеть его может лишь Дамблдор и только при помощи Ньюта Саламендера.

Действие второго фильма перенесется из Нью-Йорка в Лондон.

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Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 17:45
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