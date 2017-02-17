Стас Пьеха удивит барнаульцев своей новой программой и песней «Не хватает»

Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 13:45

Стас Пьеха удивит барнаульцев своей новой программой и песней «Не хватает»

Стас Пьеха удивит барнаульцев своей новой программой и песней "Не хватает"

Покоритель женских сердец Стас Пьеха приедет в Барнаул с концертом
Стас Пьеха удивит барнаульцев своей новой программой и песней "Не хватает"

28 марта со своей новой программой Барнаул посетит певец Стас Пьеха. На сцене театра драмы он представит своим поклонникам программу «Аллегории». Как рассказывают организаторы, зрителей ожидает яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями и любимыми хитами.

«Стас Пьеха всегда попадает  «в десятку» — каждая песня этого артиста становится лидером эфиров и хит-парадов. Харизматичный и талантливый, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже 10 лет он занимает прочное место хэдлайнера на российской сцене», – рассказывают в концертно-театральном агентстве «Лига Арт».

Артист подготовил специальную программу, а кроме того, представит в краевой столице свою новую песню «Не хватает». Стас Пьеха обещает необычное сценическое решение, яркие спецэффекты и сюрпризы.

«Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя. Я не люблю шаблоны и клише, которые больше всего напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя», — признается Стас.

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Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 13:45
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    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

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