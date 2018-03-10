Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае





Впервые в Краевом дворце молодежи в Барнауле прошел краевой турнир «Мысли голосом». На сцену вышли комики творческого объединения «StandUpАлтай»: Михаил Сазонов, Илья Афанасьев, Андрей Колупаев, Дмитрий Егоров, Роксана Ленская, Влад Палкин, Владимир Тищенко и Матвей Мурзинцев.

Молодежь два часа шутила на разные темы, не обошли стороной и выборы. Сами комики сказали, что шутки они берут из жизни, бытовых ситуаций, могут пошутить и над собой.

Лучшие шутки выбирали жюри и зрители. Последние могли либо отметить понравившегося комика в избирательном бюллетене, либо проголосовать за него в Instagram, сообщают в Краевом дворце молодежи.

По итогам стендап-турнира жюри признало победителем Матвея Мурзинцева. Ему выдали приз 5 тыс. рублей. Оказалось, что и зрителям этот шутник понравился больше других. За зрительские симпатии ему вручили дополнительно 3 тыс. рублей. Лидером голосования в Instagram стал Влад Палкин, ему выдали специальный приз – также 3 тыс. рублей.

В конце вечера перед зрителями выступила музыкальная группа «Дископровокация».

Фото: Краевой дворец молодежи.