Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Март 10, 2018 17:45

Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае
Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

Впервые в Краевом дворце молодежи в Барнауле прошел краевой турнир «Мысли голосом». На сцену вышли комики творческого объединения «StandUpАлтай»: Михаил Сазонов, Илья Афанасьев, Андрей Колупаев, Дмитрий Егоров, Роксана Ленская, Влад Палкин, Владимир Тищенко и Матвей Мурзинцев.

Молодежь два часа шутила на разные темы, не обошли стороной и выборы. Сами комики сказали, что шутки они берут из жизни, бытовых ситуаций, могут пошутить и над собой.

Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

Лучшие шутки выбирали жюри и зрители. Последние могли либо отметить понравившегося комика в избирательном бюллетене, либо проголосовать за него в Instagram, сообщают в Краевом дворце молодежи.

Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

По итогам стендап-турнира жюри признало победителем Матвея Мурзинцева. Ему выдали приз 5 тыс. рублей. Оказалось, что и зрителям этот шутник понравился больше других. За зрительские симпатии ему вручили дополнительно 3 тыс. рублей. Лидером голосования в Instagram стал Влад Палкин, ему выдали специальный приз – также 3 тыс. рублей.

Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

В конце вечера перед зрителями выступила музыкальная группа «Дископровокация».

Стендап впервые устроили во дворце молодежи в Алтайском крае

Фото: Краевой дворец молодежи.

 

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mavit
Автор: mavit Март 10, 2018 17:45
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  • Платон

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    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

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