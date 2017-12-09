Стихотворные поздравления с Новым 2018 годом
Какой Новый год без стихов? Их читают на утренниках дети. И взрослым тоже приятно получать стихотворные новогодние поздравления. «Алтайская правда» представляет подборку стихов к Новому 2018 году.
***
Сверкая круглыми шарами,
Под грохот праздничных петард
В наш дом ворвался Новый год!
Рассыпался заветными мечтами.
Затем у елочки собрал нас в хоровод,
Заставил изъясняться всех стихами.
Проказливо помчавшись наперед,
Вдруг обернулся Желтой Собакой
И лег у дома, защищая от невзгод.
***
Замели метели грусть.
Новый год приносит счастье.
И сегодня не забудь
Собаке дверь открыть в двенадцать!
***
Пусть Новый год лишь счастье принесет,
И жизнь раскрасит яркими цветами.
И год Собаки станет лучшим в том,
Что все исполнятся заветные желанья.
***
Пусть Собака не кусает
в год грядущий Вас,
А лишь врагов
от семьи и дома отгоняет.
Пусть всегда открыты двери для друзей.
Близких позови к столу скорей,
Позабудь раздоры и несчастье.
Здравствуй, Новый год!
И здравствуй счастье!
***
Пусть исполнятся желания и мечты.
То, о чем давно мечтаешь Ты.
Новый год уже не за горами,
Счастье в дверь стучит. Словами
Пожеланий радости и благ
Поделись скорее ты с друзьями….
****
Космического счастья,
Удачи и любви,
Вселенского везенья,
Бескрайней красоты,
Бездонного здоровья
Желаю я тебе.
Еще мешочек денег,
Ну, вроде бы и все…
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