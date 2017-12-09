Стихотворные поздравления с Новым 2018 годом

Какой Новый год без стихов? Их читают на утренниках дети. И взрослым тоже приятно получать стихотворные новогодние поздравления. «Алтайская правда» представляет подборку стихов к Новому 2018 году.

***

Сверкая круглыми шарами,

Под грохот праздничных петард

В наш дом ворвался Новый год!

Рассыпался заветными мечтами.

Затем у елочки собрал нас в хоровод,

Заставил изъясняться всех стихами.

Проказливо помчавшись наперед,

Вдруг обернулся Желтой Собакой

И лег у дома, защищая от невзгод.

***

Замели метели грусть.

Новый год приносит счастье.

И сегодня не забудь

Собаке дверь открыть в двенадцать!

***

Пусть Новый год лишь счастье принесет,

И жизнь раскрасит яркими цветами.

И год Собаки станет лучшим в том,

Что все исполнятся заветные желанья.

***

Пусть Собака не кусает

в год грядущий Вас,

А лишь врагов

от семьи и дома отгоняет.

Пусть всегда открыты двери для друзей.

Близких позови к столу скорей,

Позабудь раздоры и несчастье.

Здравствуй, Новый год!

И здравствуй счастье!

***

Пусть исполнятся желания и мечты.

То, о чем давно мечтаешь Ты.

Новый год уже не за горами,

Счастье в дверь стучит. Словами

Пожеланий радости и благ

Поделись скорее ты с друзьями….

****

Космического счастья,

Удачи и любви,

Вселенского везенья,

Бескрайней красоты,

Бездонного здоровья

Желаю я тебе.

Еще мешочек денег,

Ну, вроде бы и все…