Стихотворные поздравления с Новым 2018 годом

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 23:45

Стихотворные поздравления с Новым 2018 годом

Стихотворные поздравления с Новым 2018 годом

Какой Новый год без стихов? Их читают на утренниках дети. И взрослым тоже приятно получать стихотворные новогодние поздравления. «Алтайская правда» представляет подборку стихов к Новому 2018 году.

***

Сверкая круглыми шарами,

Под грохот праздничных петард

В наш дом ворвался Новый год!

Рассыпался заветными мечтами.

Затем у елочки собрал нас в хоровод,

Заставил изъясняться всех стихами.

Проказливо помчавшись наперед,

Вдруг обернулся Желтой Собакой

И лег у дома, защищая от невзгод.

***

Замели метели грусть.

Новый год приносит счастье.

И сегодня не забудь

Собаке дверь открыть в двенадцать!

***

Пусть Новый год лишь счастье принесет,

И жизнь раскрасит яркими цветами.

И год Собаки станет лучшим в том,

Что все исполнятся заветные желанья.

***

Пусть Собака не кусает

в год грядущий Вас,

А лишь врагов

от семьи и дома отгоняет.

Пусть всегда открыты двери для друзей.

Близких позови к столу скорей,

Позабудь раздоры и несчастье.

Здравствуй, Новый год!

И здравствуй счастье!

***

Пусть исполнятся желания и мечты.

То, о чем давно мечтаешь Ты.

Новый год уже не за горами,

Счастье в дверь стучит. Словами

Пожеланий радости и благ

Поделись скорее ты с друзьями….

****

Космического счастья,

Удачи и любви,

Вселенского везенья,

Бескрайней красоты,

Бездонного здоровья

Желаю я тебе.

Еще мешочек денег,

Ну, вроде бы и все…

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии