Стивен Сигал отшутился, узнав о запрете въезда на Украину

Александр
Автор: Александр Май 7, 2017 05:45

Стивен Сигал отшутился, узнав о запрете въезда на Украину

Стивен Сигал отшутился, узнав о запрете въезда на Украину

Сигалу запретили въезд после его посещения Крыма

Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд на Украину посл того, как он побывал в Крыму, сообщает «ТАСС».

После того, как актер узнал эту новость он тут же ее прокомментировал. «Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список», — пошутил Сигал.

СБУ обвинила актера в «незаконном пересечении государственной границы Украины». В досье на актера внесены его фотографии из Крыма, на которых запечатлен Сигал, путешествующий по полуострову. 

Напомним, Стивен Сигал имеет российское гражданство.

Также в «черном списке» оказались российские представители шоу-бизнеса — Михаил Шуфутинский, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Нюша и Бьянка, а также путешественник Федор Конюхов.

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Автор: Александр Май 7, 2017 05:45
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