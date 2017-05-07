Стивен Сигал отшутился, узнав о запрете въезда на Украину

Сигалу запретили въезд после его посещения Крыма

Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд на Украину посл того, как он побывал в Крыму, сообщает «ТАСС».

После того, как актер узнал эту новость он тут же ее прокомментировал. «Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список», — пошутил Сигал.

СБУ обвинила актера в «незаконном пересечении государственной границы Украины». В досье на актера внесены его фотографии из Крыма, на которых запечатлен Сигал, путешествующий по полуострову.

Напомним, Стивен Сигал имеет российское гражданство.

Также в «черном списке» оказались российские представители шоу-бизнеса — Михаил Шуфутинский, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Нюша и Бьянка, а также путешественник Федор Конюхов.