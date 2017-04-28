Стивен Сигал попал в черный список украинского сайта «Миротворец»

Звезду обвинили в «незаконном пересечении госграницы Украины» за посещение Крыма

Американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года российский паспорт, попал в список скандально известного украинского сайта «Миротворец», который вносит имена иностранцев, посещавших Крым. Об этом сообщает «Российская газета».

Голливудской звезде предъявили обвинение в «незаконном пересечении госграницы Украины», а также поддержке аннексии Крыма и отрицании российской агрессии в отношении Украины. В его «досье» размещены снимки из Крыма, на которых запечатлен путешествующий по республике 65-летний Сигал.

Газета отмечает, что в базе данных «Миротворца» также присутствуют Михаил Шуфутинский, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Нюша и Бьянка, а также путешественник Федор Конюхов. Из-за черных списков СБУ отказала во въезде на Украину российской певице Юлии Самойловой, которая также выступала в Крыму и теперь не может принять участие в песенном конкурсе «Евровидение-2017».