Стивен Сигал расскажет с телеэкранов, как получить «дальневосточный гектар»

На своем гектаре на Дальнем Востоке Сигал хочет построить спортивный комплекс и международный культурный центр
Голливудский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, снимется в ролике канала «Россия 1», где будет получать «дальневосточный гектар». Об этом пишет РИА Новости.
О желании получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке актер интересовался до того, как получил паспорт гражданина России. В ролике пошагово будет показано, как голливудский актер получает землю – от выбора участка до оформления земли в собственность.
В планах актера – построить на своей земле на Дальнем Востоке многофункциональный спортивный комплекс, где он планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами. Кроме этого, на своем участке он намерен построить международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.
Читайте также
- Жителей Барнаула «погрузят» в атмосферу Франции на концерте в филармонии 0 14.Фев
- Кристина Обрбакайте прокомментировала перенос концерта в Киеве 0 04.Мар
- «Тотальный диктант» объединяет людей 0 12.Апр
- Чему обучают в школе рисования? 0 26.Апр
- «На литой цепи почета». О чем не любят вспоминать наследники Высоцкого? 0 25.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий