Стивен Сигал расскажет с телеэкранов, как получить «дальневосточный гектар»

На своем гектаре на Дальнем Востоке Сигал хочет построить спортивный комплекс и международный культурный центр

Голливудский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, снимется в ролике канала «Россия 1», где будет получать «дальневосточный гектар». Об этом пишет РИА Новости.

О желании получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке актер интересовался до того, как получил паспорт гражданина России. В ролике пошагово будет показано, как голливудский актер получает землю – от выбора участка до оформления земли в собственность.

В планах актера – построить на своей земле на Дальнем Востоке многофункциональный спортивный комплекс, где он планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами. Кроме этого, на своем участке он намерен построить международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.