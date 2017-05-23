Стивен Сигал расскажет с телеэкранов, как получить «дальневосточный гектар»

Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 23:45

Стивен Сигал расскажет с телеэкранов, как получить «дальневосточный гектар»

Стивен Сигал расскажет с телеэкранов, как получить "дальневосточный гектар"

На своем гектаре на Дальнем Востоке Сигал хочет построить спортивный комплекс и международный культурный центр

Голливудский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, снимется в ролике канала «Россия 1», где будет получать «дальневосточный гектар». Об этом пишет РИА Новости.

О желании получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке актер интересовался до того, как получил паспорт гражданина России. В ролике пошагово будет показано, как голливудский актер получает землю – от выбора участка до  оформления земли в собственность.

В планах актера – построить на своей земле на Дальнем Востоке  многофункциональный спортивный комплекс, где он планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами. Кроме этого, на своем участке он намерен построить международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

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Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 23:45
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