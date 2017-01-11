Столичный балет IVEX покажет барнаульцам невероятное танцевальное шоу

Воздушные гимнасты и 3D-проекции: московские артисты привезут в Барнаул балет по сказке «Снежная королева»



Балет Евгения Иванова IVEX из Москвы 17 февраля представит премьеру своего танцевального шоу «Однажды в сказке», которое барнаульцы увидят в ДК Моторостроителей.

Как рассказали организаторы мероприятия, это будет удивительное шоу с захватывающим сюжетом по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

«Эта история покорила миллионы сердец по всей России! Профессиональные танцоры, воздушные гимнасты, новейшие 3D-проекции погрузят зрителей в трёхмерное пространство, чтобы каждый оказался с артистами по ту сторону волшебной истории», – объясняют организаторы шоу.

«Однажды в сказке» отличает современная хореография, яркие костюмы, уникальные образы, киловатты света и многое другое. Пришедших ждет мега-шоу балета IVEX, после которого сложно будет вновь не поверить в сказку.