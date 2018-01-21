Страна простилась с Михаилом Державиным

mavit
Автор: mavit Январь 21, 2018 11:46

Страна простилась с Михаилом Державиным

Страна простилась с Михаилом Державиным

Народного артиста России Михаила Державина похоронили 15 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Он скончался после долгой болезни на 82-м году жизни.

Гражданская панихида прошла в Театре Сатиры, где артист проработал более 50 лет.  По информации РИА Новости, свои соболезнования вдове Державина певице Роксане Бабаян выразили худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт, вдова первого президента России Наина Ельцина, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахови многие известные актеры, политики, общественные деятели. Слова соболезнования прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие официальные лица.

Сейчас такое время постоянной жажды рекордов, все хотят проникнуть в книгу Гиннесса. Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой дружбы, сотрудничества и любви достойно того, чтобы нас куда-нибудь внесли. Если кто-нибудь где-то там опомнится и вручит мне медаль, я ее возьму и тебе принесу, Мишка», — произнес на церемонии друг Михаила Державина, худрук театра Александр Ширвиндт.

Справка

В Театре сатиры за годы работы Михаил Державин сыграл главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев" и других.

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mavit
Автор: mavit Январь 21, 2018 11:46
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