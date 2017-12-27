Страшная сказка. Потепление испортило снежные фигуры в Алтайском крае





Снежные фигуры, установленные к Новому году 2018 в Алтайском крае, во время резкого потепления начали таять, что заметно подпортило их внешний вид. Теперь Снегурочки, стоящие у главных елок в селах, вместо того, чтобы радовать своим видом, могут напугать детей.

В соцсетях жители региона делятся жутковатыми снимками со снежных городков. В сообществе Barnaul22 «ВКонтакте» появилось фото тающей Снегурочки из села Завьялово. У снежной «красавицы» поплыли губы и глаза.

«Страшная сказка на ночь. К тем, кто себя плохо вел в этом году, придет такая Снегурка, как на центральной площади села Завьялово. Щеки и нос синие, губы красные – совсем как живая», пишет автор поста.

Другие пользователи опубликовали фото снежного Деда Мороза в Павловске, который почему-то после потепления стал шоколадным как мулат, неузнаваемой снежной фигуры из Горняка, а также фигур, отдаленно напоминающих Снегурочку в кокошнике и Дедушку Мороза из Новоалтайска. В Барнауле снежные фигуры тоже слегка подтаяли.

Напомним, на днях в крае температура поднялась до плюсовой, прошли дожди. Теперь всюду сильный гололед. В январе синоптики обещают морозы до –43 градусов.