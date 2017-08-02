«Страсти Николаевы»: Милонов предложил Мэлу Гибсону снять кино о Николае II

Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 15:45

«Страсти Николаевы»: Милонов предложил Мэлу Гибсону снять кино о Николае II

"Страсти Николаевы": Милонов предложил Мэлу Гибсону снять кино о Николае II

Фильм Гибсона «Страсти Христовы», как подчеркнул депутат, «вообще шедевр»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил пригласить снять фильм о Николае II известного голливудского актера и режиссера Мэла Гибсона, пишет «Парламентская газета».

«Я понимаю обеспокоенность сомнительностью исторической правды, показанной в фильме «Матильда». И считаю, что если посмотреть на всех существующих мировых режиссеров, то полностью морально готов снять хороший фильм об императоре Николае II Гибсон», — заявил Милонов.

По его мнению, Гибсон не обладает зашоренностью и не повязан творческими корпоративными узами, а потому ему ничто не мешает сделать на «отлично» свою работу.

«Гибсон умеет хорошо показывать тяжелейшие исторические события без дешевого пафоса», — пояснил Милонов.

С его точки зрения, последний фильм Гибсона «По соображениям совести» доказал это в очередной раз. А предыдущий фильм «Страсти Христовы», как подчеркнул парламентарий, «вообще шедевр».

Как сообщалось ранее, Милонов принял участие в съемках документального фильма Сергея Алиева «Ложь Матильды», показ которого запланирован в преддверии премьеры скандальной картины Алексея Учителя «Матильда».

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Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 15:45
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