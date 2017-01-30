Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле может начаться уже летом

Проект полностью переделан после критики губернатора Александра Карлина

Новый проект театра кукол «Сказка» после критики губернатора Александра Карлина из-за его дороговизны уже переделан, и строительные работы могут начаться уже летом 2017 года. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал журналистам вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

«Проект переделан. В ближайшее время он будет представлен губернатору. Если он будет утвержден, начнется работа по его строительству. При оптимистичном варианте это может произойти уже летом текущего года. Сначала будет демонтировано старое аварийное здание. Все документы готовы, на днях мы представим их на утверждение», – заявил Щукин.

По его словам, здание впишется во внешний вид старой части города. В новом проекте на три этажа предусмотрен зал на 200 зрительских мест. Однако точную стоимость нового проекта вице-премьер пока не стал называть.

Напомним, в начале декабря, выслушивая доклад начальника управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой о строительстве в центре города театра кукол «Сказка», Александр Карлин обрушился с критикой на чиновников за слишком дорогой проект.

«Странное дело, вы спроектировали строительство театра кукол на четыре этажа на 400 миллионов рублей. Я велел два этажа убрать. Вы убрали третий этаж, подвал, а почему цена проекта осталась той же? Николай Николаевич (заместитель губернатора Чиняков — прим. редакции), это что такое? Во сколько уменьшилась площадь объекта? В полтора раза? Тогда скажите мне, почему цена осталась та же? Вы действительно не понимаете или включаете режим непонимания? Речь шла о том, что полмиллиарда дорого для театра кукол «Сказка». Вы размахнулись, собираясь построить подземную стоянку в подвале. Откуда эта дикость? Я вам кукольный спектакль покажу тогда. Но с новым составом действующих лиц. Так же нельзя! Было сказано, в какую сумму нужно уложиться? В «Сказку» можно вложить и 1,5 миллиарда, украсить фасад стразами ручной работы, кресла заказать в Австрии. Но мы говорим о том, что театр небольшой емкости, там менее 200 кресел, какие полмиллиарда?» — высказался Карлин.

В середине октября 2016 года был объявлен аукцион на проведение государственной экспертизы документов на строительство театра кукол «Сказка».

В ноябре 2014 года губернатор Александр Карлин заявил, что власти региона намерены в течение трех-четырех лет построить новое здание для театра кукол «Сказка» в историческом центре Барнаула. Оно будет располагаться по соседству со зданием для оркестра «Сибирь» и ансамблем «Алтай».

Сейчас историческое здание театра закрыто по решению суда. В планах строителей снести здание и на его месте построить новое. В здании будет три этажа, а его площадь составит четыре тысячи квадратных метров. В нем будут лифты, парковка, а залы будут рассчитаны на 250 и 100 мест. Последние два года театр вынужден выступать в ДК «Моторостроителей».