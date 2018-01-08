Студент с Алтая и актер Константин Хабенский помогут детям
Участие во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда» принимает исполнитель из Бийска, студент Алтайского государственного медицинского университета Юрий Мещеряков. Все средства, полученные во время мероприятия от проведения смс-голосований и других акций, поступят в Благотворительный Фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга.
В краевом управлении по культуре и архивному делу рассказали, что данный конкурс проводит телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ. Съемки полуфиналов и финала третьего сезона и эфиры конкурса запланированы как раз на период новогодних праздников: с 1 по 7 января 2018 года. ВИ самое важное: в период эфирных показов с 5 по 7 января будет запущено смс-голосование. Проголосовать за нашего земляка Юрия Мещерякова сможет каждый.
В этом сезоне у «Новой звезды», по решению организаторов, будет два победителя.
Справка
«Новая Звезда» — масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов Российской Федерации. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны.
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