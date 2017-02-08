Студия Paramount отменила сиквел «Войны миров Z» с Брэдом Питтом

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 06:45

Студия Paramount отменила сиквел «Войны миров Z» с Брэдом Питтом

Студия Paramount отменила сиквел "Войны миров Z" с Брэдом Питтом

Проект выбыл из графиков релизов

Студия Paramount отменила сиквел «Войны миров Z» с Брэдом Питтом. Ранее проект был поставлен на 9 июня 2017-го.

Как пишет «Кинопоиск», снимать картину должен был испанец Хуан Карлос Байона, но после он покинул проект ради продолжения «Мира Юрского периода». Замену ему так пока и не нашли.

В августе 2016-го Брэд Питт хотел привлечь к проекту Дэвида Финчера, но переговоры не увенчались успехом.

Кроме того, Paramount также убрала из сетки релизов перезапуск «Пятницы 13-е». Он должен был стартовать 13 октября 2017-го.

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Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 06:45
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