Судмедэкспертиза показала, что Крис Корнелл покончил с собой

Тело музыканта было обнаружено вечером 17 мая
Судмедэксперты назвали причину смерти лидера американской группы Soundgarden Криса Корнелла. По их данным, музыкант покончил с собой, пишет сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на Associated Press.
Напомним, 52-летнего музыканта нашли мертвым на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта через несколько часов после концерта. Эта новость стала шоком для родных Корнелла.
Как оказалось, музыканта нашли с петлёй на шее. Однако окончательный отчет по вскрытию еще не готов, рассказали эксперты.
Все творческое наследие Криса вписывается в канву так называемой сиэтлской волны рок-музыки. В 1984 году им была основана легендарная группа Soundgarden. Этот коллектив снискал мировую славу вместе с такими командами, как Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam.
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