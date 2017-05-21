Судмедэкспертиза показала, что Крис Корнелл покончил с собой

Тело музыканта было обнаружено вечером 17 мая

Судмедэксперты назвали причину смерти лидера американской группы Soundgarden Криса Корнелла. По их данным, музыкант покончил с собой, пишет сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, 52-летнего музыканта нашли мертвым на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта через несколько часов после концерта. Эта новость стала шоком для родных Корнелла.

Как оказалось, музыканта нашли с петлёй на шее. Однако окончательный отчет по вскрытию еще не готов, рассказали эксперты.

Все творческое наследие Криса вписывается в канву так называемой сиэтлской волны рок-музыки. В 1984 году им была основана легендарная группа Soundgarden. Этот коллектив снискал мировую славу вместе с такими командами, как Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam.