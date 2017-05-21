Судмедэкспертиза показала, что Крис Корнелл покончил с собой

Александр
Автор: Александр Май 21, 2017 08:46

Судмедэкспертиза показала, что Крис Корнелл покончил с собой

Судмедэкспертиза показала, что Крис Корнелл покончил с собой

Тело музыканта было обнаружено вечером 17 мая

Судмедэксперты назвали причину смерти лидера американской группы Soundgarden Криса Корнелла. По их данным, музыкант покончил с собой, пишет сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на  Associated Press.

Напомним,  52-летнего музыканта нашли мертвым на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта через несколько часов после концерта. Эта новость стала шоком для родных Корнелла.

Как оказалось, музыканта  нашли с петлёй на шее. Однако окончательный отчет по вскрытию еще не готов, рассказали эксперты.

Все творческое наследие Криса вписывается в канву так называемой сиэтлской волны рок-музыки. В 1984 году им была основана легендарная группа Soundgarden. Этот коллектив снискал мировую славу вместе с такими командами, как Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 21, 2017 08:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии