Световое представление «Новогоднее чудо». Как это было

Можно пересматривать снова и снова: смотрим, как прошло световое представление «Новогоднее чудо» в Барнауле

Посмотреть на светомузыкальное представление «Новогоднее чудо» к храму Иоанна Богослова в Барнауле пришли более десяти тысяч человек. Многие горожане занимали места задолго до начала представления. В итоге вся площадь перед храмом и близлежащие улицы были загружены народом. Горожан не остановил даже мороз.

Жители краевой столицы были в восторге от представления. Барнаульцы еще долго делились фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. Смотрим, как это было.

Световое представление «Новогодняя сказка» – это первый подобный проект Барнаула. Организаторы, Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула, выражают благодарность студии sintes.tv за изготовление видеотрансляций и 3D-проекта.

Партнерами мероприятия выступили: сеть магазинов бытовой техники «5 элемент», строительная компания «Регионстрой», диспетчерская служба заказа такси «Минимум», центр отдыха и развлечений «Арена-Парк», сеть магазинов фейерверков «Пироман», гипермаркет товаров для стройки и ремонта «Знак», торговый центр «7 континент», автоцентр «Барнаул Моторс» – официальный дилер КИА и «Шевроле НИВА».