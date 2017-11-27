Светские и духовные власти выразили соболезнования семье Хворостовского

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский и патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразили самые глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной народного артиста, звезды мировой оперы Дмитрия Хворостовского. Он умер 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни, пишет Интерфакс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин был большим поклонником творчества Хворостовского. Он уверен, что певец — не только достояние отечественной, но и мировой культуры. В ближайшее время Путин направит телеграмму-соболезнование родным и близким Хворостовского, у которого остались жена и четверо детей.

Пресс-секретарь патриарха иерей Андрей Волков рассказал, что его Святейшество с глубоким прискорбием узнал о кончине знаменитого оперного певца и теперь молится об упокоении души почившего. Предстоятель РПЦ, как и многие, считает уникальным вклад Хворостовского в современную русскую культуру.