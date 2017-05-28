Священный месяц Рамадан начался у мусульман 27 мая

Строгий пост продлится ровно 30 дней
Священный месяц Рамадан начался у всех мусульман. С субботы, 27 мая, начинается строгий пост, который продлится ровно 30 дней, пишет РИА «Новости».
Согласно поверью, первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан. В эти дни мусульманам нужно воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. А вот вечером можно разговеться. Это называется ифтар.
В этом году в Москве у Мемориальной мечети на Поклонной горе откроется «Шатер Рамадана». Здесь ежедневно будет совершаться ифтар.
В этом году пост кончится 25 июня праздником Ураза-байром.
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