Сыгравший главу семейства в фильме «Один дома» актер скончался в США

СМИ сообщили, что его нашли мертвым в отеле
Американский актер Джон Херд скончался в американском городе Пало-Альто. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на TMZ.
72-летний актер наиболее запомнился зрителям по роли отца в знаменитом фильме «Один дома» и его продолжении.
Издание отмечает, что Херда нашли мертвым в отеле. Причина смерти не называется.
Life со ссылкой на представителя актера добавляет, что на этой неделе он перенес «небольшую операцию на спине» в медцентре Стэнфордма и оставался в гостинице на восстановлении.
Самой знаменитой ролью актера является Питер Маккаллистер, папа главного героя в лентах «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке».
Кроме этого, он снялся в картинах «Пробуждение», «На линии огня», «Дело о пеликанах», а также в сериалах «Клан Сопрано» и «Звездный крейсер «Галактика».
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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