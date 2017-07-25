Сыгравший главу семейства в фильме «Один дома» актер скончался в США

СМИ сообщили, что его нашли мертвым в отеле

Американский актер Джон Херд скончался в американском городе Пало-Альто. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на TMZ.

72-летний актер наиболее запомнился зрителям по роли отца в знаменитом фильме «Один дома» и его продолжении.

Издание отмечает, что Херда нашли мертвым в отеле. Причина смерти не называется.

Life со ссылкой на представителя актера добавляет, что на этой неделе он перенес «небольшую операцию на спине» в медцентре Стэнфордма и оставался в гостинице на восстановлении.

Самой знаменитой ролью актера является Питер Маккаллистер, папа главного героя в лентах «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке».

Кроме этого, он снялся в картинах «Пробуждение», «На линии огня», «Дело о пеликанах», а также в сериалах «Клан Сопрано» и «Звездный крейсер «Галактика».