Сыгравший главу семейства в фильме «Один дома» актер скончался в США

Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 11:46

Сыгравший главу семейства в фильме «Один дома» актер скончался в США

Сыгравший главу семейства в фильме "Один дома" актер скончался в США

СМИ сообщили, что его нашли мертвым в отеле

Американский актер Джон Херд скончался в американском городе Пало-Альто. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на TMZ.

72-летний актер наиболее запомнился зрителям по роли отца в знаменитом фильме «Один дома» и его продолжении.

Издание отмечает, что Херда нашли мертвым в отеле. Причина смерти не называется.

Life со ссылкой на представителя актера добавляет, что на этой неделе он перенес «небольшую операцию на спине» в медцентре Стэнфордма и оставался в гостинице на восстановлении.

Самой знаменитой ролью актера является Питер Маккаллистер, папа главного героя в лентах «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». 

Кроме этого, он снялся в картинах «Пробуждение», «На линии огня», «Дело о пеликанах», а также в сериалах «Клан Сопрано» и «Звездный крейсер «Галактика».

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Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 11:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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