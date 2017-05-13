Сюрреализм в миллионах: сколько стоят картины Сальвадора Дали?

Культурное вложение: кто покупал картины Дали и какие деньги платил за полотна сюрреалиста?



114 лет назад на свет появился испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель Сальвадор Дали, который стал одним из самых известных представителей сюрреализма. В день его рождения корреспондент информационного портала Amic.ru решил вспомнить, сколько стоили полотна мастера на мировых аукционах.

«Христос Святого Иоанна Креста» – $127 млн

Самой дорогой картиной Дали можно назвать полотно «Христос Святого Иоанна Креста», мастер работал над ней почти два года. Работа несколько раз меняла владельцев, а после перешла в шотландский музей Кельвингроу. В 2006-м правительство Испании предложило музею за полотно $127 млн, но музейщики отказались его продавать.

Портрет Поля Элюара – $ 22,4 млн

Над этой картиной художник работал, когда крутил роман с женой Поля Элюара, который в дальнейшем и купил эту работу. После смерти Элюара полотно досталось в наследство его дочери Сесиль. В 2011 году оно было продано за $ 22,4 млн.

«Весенняя некрофилия» – $16,3 млн

«Весенняя некрофилия» в свое время принадлежала дизайнеру и модельеру, подруге Дали Эльзе Скиапарелли. В 2012-м картину продали на аукционе Сотбис в Лондоне за $ 16,3 млн.

«Загадочные элементы в пейзаже» – $11,14 млн

Картина «Загадочные элементы в пейзаже», написанная Сальвадором Дали в 1934 году в Париже, долгое время оставалась неизвестной, пока в 2011-м Фонд Гала-Сальвадор Дали не приобрел ее за $ 11,14 млн.

Этюд к картине «Мед слаще крови» – $ 6,8 млн

На полотне можно увидеть голову Федерико Гарсиа Лорки и фигуру разлагающегося осла, который стал одним из образов первого в мире сюрреалистического фильма «Андалузский пес» Луиса Бюнуэля. В 2011-м полотно было продано с аукциона Кристи в Лондоне за $ 6,8 млн, а покупателем выступил Фонд Гала-Дали.

«Призрак ночи на пляже» – $ 5,68 млн

Пляж в Розес Дали часто посещал, когда был ребенком. Самые сильные впечатления, закладывающие основу всей последующей жизни, оттуда, из детства, и творчество Дали наглядно это демонстрирует.

Картина была продана на аукционе Сотби в Нью-Йорке в 2010 году за 5,68 млн долларов.

«Моя жена, обнаженная, смотрит на свое тело, ставшее лестницей, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой» – $ 4,76 млн

Это очень интересное полотно. Работая над ним, художник немного отошел от сюрреализма и приблизился к картинам знаменитых мастеров-реалистов. На аукционе Сотбис в 2000 году картина была продана за $ 4,76 млн.

«Обнаженная на пляже в Розес» – $ 4 млн

Эта работа была приобретена Еленой Рубинштейн, которая украсила полотном свою квартиру на Парк-авеню. В 2004 году картину продали на аукционе Кристи за $ 4 млн.

«Пылающий жираф» – $ 1,870 млн

Данная картина появилась в 2008 году на аукционе Сотбис в Нью-Йорке с первоначальной ценой всего в $ 150 тыс. В итоге работу продали за $ 1 млн 870 тыс.