«Тачки 3» против «плохих девочек»: главные премьеры недели в кино

Все о фильмах, которые выходят в кинотеатрах 15 июня



Портал Amic.ru совместно с барнаульским кинотеатром «Пионер» рассказывает про главные новинки кинопроката. Главными фильмами будут веселая комедия «Очень плохие девочки» и проект Pixar «Тачки 3».

«Тачки 3»

Знаменитый гонщик Молния Маккуин продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Теперь Молнию Маккуина ждут очередные захватывающие приключения, где он встретит новых друзей. Студия Pixar почти всегда делает шедевры. Возможно, «Тачки» – самый недооцененный и несовершенный ее проект, но он все равно выше по уровню, чем 95% всех мультфильмов в мире.

Как и в 2015 году, гениальные ребята из студии Pixar порадуют нас сразу двумя новыми картинами. Причем если третьи «Тачки» — повторение уже успешного проекта, то осенью в прокат выйдет оригинальный мультфильм «Тайны Коко».

«Очень плохие девочки»

Режиссер — Люсия Аньелло

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон, Деми Мур

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам. Возможно, самая отвязная и взрывная комедия этого лета, где играют замечательные актрисы, среди которых особенно «зажигает» Скарлетт Йоханссон. Продюсеры обещают, что новая комедия сравнится по духу с «Мальчишником в Вегасе».

«Весь этот мир»

Режиссер — Стелла Меги

В ролях: Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон

«Весь этот мир» — экранизация одноименного бестселлера Николы Юн. История любви умной и любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением Мэдди, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, к своему соседу Олли.

«Орбита 9»

Режиссер — Хатем Храиче

В ролях: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра

Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта – 20-летнюю Элену – только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни.



Более подробную информацию и расписание смотрите на сайте кинотеатра «Пионер».