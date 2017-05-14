Тамара Гвердцители и Александр Маршал приедут на Рождественские чтения

Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 08:45

Тамара Гвердцители и Александр Маршал приедут на Рождественские чтения

Тамара Гвердцители и Александр Маршал <span id=приедут на Рождественские чтения» />

В Косихе выступят Тамара Гвердцители, Максим Аверин и Александр Маршал

Дочь Роберта Рождественского Екатерина собирается устроить большой концерт на родине отца – в селе Косиха Алтайского края. В июне 2017 года исполнится 85 лет со дня рождения знаменитого поэта и переводчика, и краевые власти готовят масштабные мероприятия.

Ожидается, что на Алтай могут приехать Тамара Гвердцители, Максим Аверин и Александр Маршал. Они станут участниками концерта, посвященного юбилею ее отца.

Фестиваль начнется в Барнауле 15 июня — на площади перед театром драмы выступит симфонический оркестр краевой филармонии и московский солист Владислав Косарев. Основные мероприятия Рождественских чтений пройдут на родине поэта – в селе Косиха на Яру любви. Гостей ждут экспозиции, ярмарки, поэтический конкурс и песенный фестиваль.

18 июня чтения завершатся концертом народной артистки России Тамары Гвердцители в краевой филармонии.

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Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 08:45
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