Тамара Гвердцители и Александр Маршал приедут на Рождественские чтения

приедут на Рождественские чтения» />
В Косихе выступят Тамара Гвердцители, Максим Аверин и Александр Маршал
Дочь Роберта Рождественского Екатерина собирается устроить большой концерт на родине отца – в селе Косиха Алтайского края. В июне 2017 года исполнится 85 лет со дня рождения знаменитого поэта и переводчика, и краевые власти готовят масштабные мероприятия.
Ожидается, что на Алтай могут приехать Тамара Гвердцители, Максим Аверин и Александр Маршал. Они станут участниками концерта, посвященного юбилею ее отца.
Фестиваль начнется в Барнауле 15 июня — на площади перед театром драмы выступит симфонический оркестр краевой филармонии и московский солист Владислав Косарев. Основные мероприятия Рождественских чтений пройдут на родине поэта – в селе Косиха на Яру любви. Гостей ждут экспозиции, ярмарки, поэтический конкурс и песенный фестиваль.
18 июня чтения завершатся концертом народной артистки России Тамары Гвердцители в краевой филармонии.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
-
Светлана
Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымретЧитать статью
-
Фириджанова
...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…Читать статью
-
коля пупкин
парень молодецЧитать статью
-
Светлана
ДаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий