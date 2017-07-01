Танцуй, пока гуляешь. Как жители Барнаула осваивают Dance Walking

Что лежит в основе этого движения, кто развивает его в Барнауле и как стать участником?



В центре города все чаще можно встретить танцующие группы людей — это участники движения Dance Walking, или, как они себя называют, «прогульщики».

Dance Walking — это сообщество людей, участники которого иногда даже не знакомы друг с другом. Главное, что их объединяет, — потребность во внутренней свободе и в выражении себя. Прогульщики ценят покой окружающих, поэтому используют наушники, а не колонки. Это главное правило Dance Walking.

Подобные прогулки в городской среде возникли по инициативе журналиста Бена Аарона из Нью-Йорка. С 2014 года движение стало развиваться в нашей стране, и сейчас более чем в 20 городах России регулярно проходят встречи «прогульщиков», а два года назад первые танцевальные прогулки прошли и в Барнауле. Тогда к последователям Dance Walking себя относили всего три человека. Сейчас в краевой столице созданы две инициативные группы, которые регулярно устраивают танцевальные прогулки. Первая встреча одной из них совпала с «Музейной ночью».

«Для первой танцевальной прогулки мы выбрали «Музейную ночь» из соображений, что атмосфера в городе будет в этот вечер неформальной и кучка танцующих в наушниках людей не покажется такой уж странной», — рассказывает один из участников.

По его словам, на эту встречу пришли 14 человек, а танцевали они полтора часа вместо запланированного часа.

У прогульщиков часто спрашивают: «Почему нужно выходить на улицу, если можно танцевать дома?» На что Александр Константинов, один из участников, говорит, что тем самым они хотят добавить немного позитива в будни прохожих.

«Когда видишь улыбки на лицах прохожих, то понимаешь, что мы сделали чей-то день немного позитивнее. Может быть, этот человек придёт домой сегодня вечером, включит свою любимую мелодию и зажжёт перед зеркалом!» — добавляет Александр.

Стать одним из прогульщиков очень просто. Нужно лишь скачать плейлист, прийти на место встречи (вся информация публикуется в группе Dance Walking Барнаул), надеть наушники, и можно начинать танцевать.

Ксения Бородина