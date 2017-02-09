Татьяна Овсиенко выступила с концертом в алтайском казино

Артистка выступила 4 февраля с концертом в казино «Altai Palace»
Знаменитая певица Татьяна Овсиенко выступила 4 февраля с концертом в казино «Altai Palace» в «Сибирской монете».
Об этом она написала в своем Instagram: «Горно-Алтайск, спасибо за теплый прием, улыбки и гостеприимство!!!».
В комментариях под постом Овсиенко пишут, что на Алтае действительно красиво и уютно.
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