Театр кукол «Сказка» начнет показывать спектакли в «Родине» уже в сентябре

Снос старого здания театра произойдет в ближайшее время

Торжественное открытие театра кукол «Сказка», который ближайшие два сезона проведет в здании бывшего кинотеатра «Родина», состоится 6 сентября.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, учреждение будет работать в здании бывшего кинотеатра, пока не завершится строительство постоянного «дома» кукол на улице Пушкина.

Временное размещение театра в здании бывшего кинотеатра «Родина» позволит улучшить качество работы и создаст благоприятные условия для творчества. Переезд в просторное здание дал возможность для запуска нового проекта — театра для малышей, «театра на подушках». Зал, в котором будут проходить спектакли для самых маленьких зрителей, рассчитан на приём не более 40 человек. Дети удобно расположатся на мягких пуфах-подушках и смогут перемещаться по залу, играть, петь и веселиться. Артисты театра не только разыграют увлекательное представление, но и дадут возможность малышам самим поучаствовать в нём. Уже в сентябре детей от полутора-двух лет ждут в малышковом зале на сказку про Колобка.

Отметим, что снос бывшего здания театра кукол «Сказка» пройдет в ближайшие дни, а строительство нового начнется осенью. Стоимость нового здания оценивается в 300 миллионов рублей.