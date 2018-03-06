Театр музкомедии представляет премьеру мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес»

mavit
Автор: mavit Март 6, 2018 05:45

Театр музкомедии представляет премьеру мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес»

Театр музкомедии представляет премьеру мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес»
Фото Андрей КАСПРИШИН

2 марта на сцене театра музкомедии состоится премьера мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» по роману Александра Дюма. В главной роли – приглашенный из Санкт-Петербурга артист Александр Чернышёв.

Целая жизнь на сцене

За несколько дней до премьеры корреспонденты «АП» побывали на репетиции и пообщались с постановочной группой. А еще заглянули в театральные цеха, где завершались последние приготовления: дошивались многочисленные костюмы (их, как говорят, около двух сотен – только у заглавного Эдмона Дантеса девять переодеваний!), сколачивался корабельный штурвал. Кстати, в этот раз над постановкой работают не только художник театра музкомедии Алена Муравьева, но и специально приглашенная из Красноярска Елена Турчанинова, художник по костюмам.

– В спектакле 17 картин, идет постоянная смена места действия. Многочисленные персонажи проживают на сцене 20 – 30 лет – кто-то стареет, кто-то вырастает, значит, будут переодевания, – объясняет режиссер-постановщик Константин Яковлев. – Можете себе представить, какая огромная жизнь пройдет за эти два с половиной часа!

На подмостки музыкального театра объемный роман Дюма о любви, предательстве и возмездии перенесли поэт и драматург Николай Денисов и известный российский композитор Лора Квинт – она, кстати, собирается посетить премьерный показ 3 марта. В театре говорят, им удалось создать динамичный и современный мюзикл, который при этом близок к оригиналу.

Балансируя на грани

«Мне кажется, наш «Эдмон Дантес» как будто вышел из романа», – говорит Константин Яковлев.

Приглашение Александра Чернышёва из Санкт-Петербурга вполне обоснованно: роль непростая, к тому же требующая определенного типажа, а в случае мюзикла еще и отличных вокальных данных. Ведь этот персонаж практически не уходит со сцены, взрослея и внутренне меняясь.

Сам артист описывает Эдмона Дантеса как героя многогранного, с развитием и драматургией, но главное – очень честного:

– Эта история никого не оставит равнодушным, потому что в ней прослеживается интересная тема мести, – рассказал Александр Чернышёв журналистам. – Думаю, каждый испытал на себе это искушение. Я анализирую роль, вспоминаю свои ощущения, когда был выбор – отомстить или отпустить ситуацию. Вот на этой грани мы балансируем.

В музыке Лоры Квинт солисту кажется важным то, что она будет понятна зрителю:

– Музыка, безусловно, красива, и в ней воплощены все наши хорошие советские и российские традиции. Думаю, зритель даже будет ее напевать (улыбается). Я могу сравнивать, поскольку участвовал в мюзиклах зарубежных авторов. И когда мы играли в Санкт-Петербурге «Вестсайдскую историю», эта музыка не каждому была по зубам: совершенно другая культура, к которой некоторые были не готовы. Музыка в «Монте-Кристо» одновременно доступна и не так проста, в ней есть глубина.

Наш театр уже приглашал артистов из других городов исполнять важные партии. Как признается режиссер Константин Яковлев, это вызывает интерес как у барнаульской публики, так и у зрителей Петербурга – некоторые поклонницы Александра собираются в Барнаул на премьеру.

 
КАРПОВА
ЛюбовьТеатр музкомедии представляет премьеру мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес»

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  • Платон

    Платон

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

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