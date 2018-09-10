Театр на подушках. Там, где до сказки можно дотянуться рукой

Проект «Чукоккала» Алтайского Государственного театра кукол «Сказка» словно создан для самого первого знакомства маленьких зрителей с театром. 30-40 минут вовсе не покажутся ребенку долгими, а пролетят как одно мгновение.

Один из спектаклей этого проекта – «Бибигон» по К.И. Чуковскому. И какой восторг получат от него и дети, и взрослые! Начать с того, что волшебная атмосфера создается артистами с самого начала, с момента, как только зрители входят в зал. Приглушенный свет, перед нами детская комната с подушками, лежащими прямо на полу. Приветливые и улыбчивые девушки-актрисы (судя по всему, они и будут создавать чудо на этой сцене-комнате) проводят детей и их родителей на места. Но это совсем не те места, нежели традиционные в зрительном зале. Выбирай любую подушку – стой, садись или даже ложись – в этом театре именно так и нужно.

Начинается сказка — история о приключениях крохотного мальчика по имени Бибигон. Главный враг отважного и бесстрашного Бибигона – это индюк Брундуляк. История, знакомая многим с детства, удивляет и погружает маленьких зрителей и их родителей в мир удивительных событий. Спектакль можно не только смотреть, но и общаться с главными героями, отвечать на их вопросы, помогать и сопереживать. Здесь за полчаса одно за одним происходят события, что позволяет детям и взрослым с неподдельным интересом следить за сюжетом сказки. А сочетания различных художественных приемов театра кукол делают спектакль оригинальным и интересным.

Стоит отметить важный момент для родителей, особенно тех, что ценят классику и помнят произведения, на которых выросли сами. Режиссеру и артистам «Бибигона» удалось передать литературную стилистику и специфику слога Корнея Ивановича Чуковского – как в стихах, так и в прозе.

«— Там, на Луне, моя сестра!

Она прекрасна и добра.

Какое счастье было мне

Резвиться с нею на Луне!

Там у неё чудесный сад,

Где звёзды, словно виноград».

А после этого детям предложат сделать несколько упражнений под веселую и задорную музыку – ведь они столько времени сидят на месте, внимательно глядя на сцену. Ребятам благодарны и куклы, и артисты – а зарядка – это их подарок малышам.

Такая форма как «театр на подушках» выполняет важную миссию — протягивает ниточку между ребёнком и театром, и делает это в полной мере.

Юлия Астанкова

Фото: vk.com/skazkabarnaul