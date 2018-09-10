Театр на подушках. Там, где до сказки можно дотянуться рукой

mavit
Автор: mavit Сентябрь 10, 2018 23:45

Театр на подушках. Там, где до сказки можно дотянуться рукой

Театр на подушках. Там, где до сказки можно дотянуться рукой

Проект «Чукоккала» Алтайского Государственного театра кукол «Сказка» словно создан для самого первого знакомства маленьких зрителей с театром. 30-40 минут вовсе не покажутся ребенку долгими, а пролетят как одно мгновение.

Один из спектаклей этого проекта – «Бибигон» по К.И. Чуковскому. И какой восторг получат от него и дети, и взрослые! Начать с того, что волшебная атмосфера создается артистами с самого начала, с момента, как только зрители входят в зал. Приглушенный свет, перед нами детская комната с подушками, лежащими прямо на полу. Приветливые и улыбчивые девушки-актрисы (судя по всему, они и будут создавать чудо на этой сцене-комнате) проводят детей и их родителей на места. Но это совсем не те места, нежели традиционные в зрительном зале. Выбирай любую подушку – стой, садись или даже ложись – в этом театре именно так и нужно.

Начинается сказка — история о приключениях крохотного мальчика по имени Бибигон. Главный враг отважного и бесстрашного Бибигона – это индюк Брундуляк. История, знакомая многим с детства, удивляет и погружает маленьких зрителей и их родителей в мир удивительных событий. Спектакль можно не только смотреть, но и общаться с главными героями, отвечать на их вопросы, помогать и сопереживать. Здесь за полчаса одно за одним происходят события, что позволяет детям и взрослым с неподдельным интересом следить за сюжетом сказки. А сочетания различных художественных приемов театра кукол делают спектакль оригинальным и интересным.

Стоит отметить важный момент для родителей, особенно тех, что ценят классику и помнят произведения, на которых выросли сами. Режиссеру и артистам «Бибигона» удалось передать литературную стилистику и специфику слога Корнея Ивановича Чуковского – как в стихах, так и в прозе.

«— Там, на Луне, моя сестра!
Она прекрасна и добра.
Какое счастье было мне
Резвиться с нею на Луне!
Там у неё чудесный сад,
Где звёзды, словно виноград».

А после этого детям предложат сделать несколько упражнений под веселую и задорную музыку – ведь они столько времени сидят на месте, внимательно глядя на сцену. Ребятам благодарны и куклы, и артисты – а зарядка – это их подарок малышам.

Такая форма как «театр на подушках» выполняет важную миссию — протягивает ниточку между ребёнком и театром, и делает это в полной мере.

Юлия Астанкова

Фото: vk.com/skazkabarnaul

 

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Автор: mavit Сентябрь 10, 2018 23:45
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