Театр от «сердечной недостаточности»

31 октября завершился III Краевой фестиваль детского театрального творчества «Исток» им. В.С. Золотухина, проходивший на малой родине народного артиста России – в селе Быстрый Исток.

Участники – 11 театральных коллективов отметили завершение смотра, отправив в плавание по Оби свои «кораблики мечты». И, как признавались нам сами юные артисты, мечтают они вновь приехать на следующий фестиваль.

Настоящий драматизм

В этом году в фестивале впервые приняли участие коллективы из соседних регионов – молодежная студия «Я» при самодеятельном театре «Тет-а-тет» из Междуреченска Кемеровской области и образцовый детский театр «Сурлан» из Кош-Агачского района Республики Алтай.

– Впечатления? Незабываемые, мне очень все понравилось, – говорит нам Елизавета Ильичева из молодежной студии «Я». – Сначала, как обычно, все волновались – вдруг мы подведем. Спектакль – это ведь работа коллектива. Но если он становится единым организмом, время на сцене пролетает как один миг.

– Нам прислали приглашение, и мы сразу сказали: «Едем!» – смеется руководительница коллектива Татьяна Кныжова. – Для нас это серьезнейший опыт, обмен контактами. Мы дышали фестивальной атмосферой. А мемориальный комплекс Валерия Золотухина, в котором проходит фестиваль, – это чума! Просто потрясающий!

Студия из Междуреченска показывала спектакль «Душа подушки» по пьесе Олжаса Жанайдарова, и, по словам руководительницы, коллектив сделал из фэнтези социальную драму, которую переложил на отношения современных детей.

И это был не единственный пример взрослой проблематики в детском спектакле. По словам участницы фестивального жюри профессора кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК Елены Шангиной, общий уровень смотра значительно повысился:

– Это выражается в художественном качестве, в серьезной подготовке к фестивалю. Репертуар глубже и интереснее, – объясняет нам Елена Федоровна. – А главная мысль постановок, как мне кажется, стала более емкой. Это не только развлечение. Например, спектакль, действие которого проходит в детском доме, и мы видим, как доброта в нем побеждает жестокость, какую-то «сердечную недостаточность». Он произвел серьезное впечатление. Или вариант «Бемби», который привез коллектив «Сурлан» из Республики Алтай. Он был очень тонкий, процессуальный, искренний и по-настоящему драматический. Мы смотрели его не как давно знакомое произведение, а как нечто совершенно новое. И, конечно, замечательно выступил коллектив из Быстрого Истока, который соединил документальный материал о жизни Валерия Золотухина с его литературными текстами. Ребята пошли на риск, эксперимент, и победила искренность.

«Лучше профессии нет»

А председатель жюри – артист Театра на Таганке Валерий Черняев признался журналистам: «Счастлив, что Ирина Линдт не смогла приехать и попросила подменить ее на фестивале».

– Я не ожидал такого уровня мастерства у ребят, которые хотят показать не только себя, но и автора, – говорит артист. – Единственное, жалко, что так мало мальчишек, они, наверное, больше идут в спорт… Но те, что есть, просто восхитительные. Я бы всем пожелал пробоваться в театральные вузы – московские, барнаульские, новосибирские. Единственное, о чем хочу предупредить, актерская профессия – самая зависимая. От случайной встречи с режиссером, случайной фотографии. Но я в ней уже сорок лет и считаю, что лучшей профессии нет.

Среди участников, которые не впервые приехали в Быстрый Исток, – студия «Лукоморье» из Павловска (она же увезла диплом I степени, специальный диплом зрительского жюри и ряд актерских наград). Руководитель Екатерина Решетняк рассказала нам, что для детей такие фестивали – настоящая учеба, потому что каждый увиденный спектакль потом подробно обсуждается и разбирается.

– Мы сюда привезли постановку «Знаменитый сибиряк» по произведениям Золотухина, готовили ее очень долго, – говорит Екатерина Антоновна. – Это эксперимент: отношение современных детей к нашим предкам. А мы Золотухина считаем именно предком. и коллегой, конечно, он ведь тоже лицедей, артист.

Сами участницы студии остались в восторге от спектакля «Алиса в стране чудес» барнаульского театра юного актера «Хамелеон» (он получил диплом лауреата и еще множество призов).

Обладательница награды за актерскую игру Полина Полушкина из «Хамелеона», сыгравшая Красную королеву, говорит, что такие фестивали всегда очень сближают коллектив. И отмечает полезные мастер-классы по хореографии и сценической речи, прошедшие в рамках смотра. А руководительница коллектива Ольга Мыльцева на вопрос о впечатлениях неожиданно признается:

– Ой, я сейчас плакать начну… Каждый год мы выносим с фестиваля какие-то знакомства, приходят новые идеи. Как снежный ком! Причем не всегда едешь с чем-то простым и легким, что-то порой не получается, но мы все равно везем этот спектакль.

– Насколько значимы актерские награды для детей?

– Это очень серьезно, даже если они в будущем не станут артистами. сегодня награжден наш Ян Лазовский. Он учится в 11 классе, уже давно занимается и сначала был такой непростой, ершистый. А сейчас он столько привносит в наши постановки! И у него даже уже есть свой зритель, который приходит специально «посмотреть на нашего Зайца».

Фото Г. ЗАМЯТИНОЙ.