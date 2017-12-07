Театр простится с Олегом Табаковым – ясновидящая

Гадалка Марианна Абравитова считает, что актер Олег Табаков выживет, но ему придется отказаться от работы в театре. Напомним, актер попал в больницу и был подключен к устройству искусственного дыхания. СМИ писали, что у него рак, но сведения об этом не подтвердились.

Гадалка отметила, что на состояние здоровья артиста влияет возраст и истощение организма. «Хорошего ждать не приходится, он сам это понимает», сказала она.

По ее словам, актер встанет на ноги, но из-за состояния здоровья будет вынужден покинуть театр имени Чехова. Таролог также утверждает, что якобы в управлении театра произойдет серьезная перестройка, будет изменен и творческий процесс, пишет Vistanews.

Фото: archive.government.ru.