Театрально-музыкальный перфоманс по роману Булгакова покажут в Барнауле

Артисты барнаульских театров создали перфоманс «Беспокойный день» по творчеству Михаила Булгакова



15 мая в 19:00 в антикафе «Три Кита» состоится театрально-музыкальный перфоманс «Беспокойный день», где зрители окунутся в таинственный мир творчества Михаила Булгакова. Как рассказали организаторы мероприятия, каждого пришедшего в этот вечер ожидает путешествие по самому загадочному и мистическому роману классика »Мастер и Маргарита».

Участие в перфомансе примут артисты театра драмы и Молодежного театра Алтая Александр Савин, Вячеслав Высоев, Алина Раченкова и Семен Сковородин. Подробности о постановке «Беспокойный день» можно узнать в сообществе мероприятия.