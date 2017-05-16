Театрально-музыкальный перфоманс по роману Булгакова покажут в Барнауле

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 23:45

Театрально-музыкальный перфоманс по роману Булгакова покажут в Барнауле

Театрально-музыкальный перфоманс по роману Булгакова покажут в Барнауле

Артисты барнаульских театров создали перфоманс «Беспокойный день» по творчеству Михаила Булгакова
Театрально-музыкальный перфоманс по роману Булгакова покажут в Барнауле

15 мая в 19:00 в антикафе «Три Кита» состоится театрально-музыкальный перфоманс «Беспокойный день», где зрители окунутся в таинственный мир творчества Михаила Булгакова. Как рассказали организаторы мероприятия, каждого пришедшего в этот вечер ожидает путешествие по самому загадочному и мистическому роману классика »Мастер и Маргарита».

Участие в перфомансе примут артисты театра драмы и Молодежного театра Алтая Александр Савин, Вячеслав Высоев, Алина Раченкова и Семен Сковородин. Подробности о постановке «Беспокойный день» можно узнать в сообществе мероприятия.

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Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 23:45
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