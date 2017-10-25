Технологические особенности художественной ковки

До того момента, как развилась современная металлообработка, до появление электричества и сварочных аппаратов, все изделия из металла делались методом ковки – молотками и молотами. Кузнец был важным работником в любом населенном пункте.

Сегодня ковка получила вторую жизнь, а кованые изделия стали очень популярными и даже модными. Заказчикам полюбились кованые ограды, кованые решетки на окна и кованые ворота.

Перед тем, как приступают к определению будущего изделия из ковки, решается вопрос, какие детали будут выковываться отдельно, а какие в целом виде. Если правильно подходить к процессу производства кованого изделия, соблюдать технологический процесс, тогда будет потрачено минимум времени на это и не потрачены лишние материалы. Первоначально будущее изделие прорабатывается в эскизных рисунках дизайнером-технологом. Зная, каким должен быть технический процесс, дизайнер-технолог составляет документы будущей конструкции. Затем начинается сам процесс работы.

Выбранный металлический объект перед ковкой, помещается в горн, где он нагревается. Под действием специально встроенного в горн вентилятора, угли раскаляются, нагревая металл до высокой температуры, достигающей тысячи ста градусов. Обычно металл для ковки берется в виде стальной болванки. Сталь отличается от других металлов своей пластичностью. Изделия художественной ковки в основанном изготавливаются именно из стали. При нагреве метала в горне, важно не допускать его перегрева. Как только металл раскаляется, приступает к делу кузнец.

Далее в процессе ковки применяются самые различные технологические приемы. Например, осадка или высадка. Применяется этот прием, кода требуется получение отдельного или полного утолщения металла. Обычно такой прием используют при изготовлении декора: листьев, стеблей, пик и т.д. Следующий прием – протяжка или вытяжка. Применяется в тех случаях, когда нужно удлинить заготовку. Самым распространенным способом воздействия на металл, является его выгибание и гибка. Также среди технологических приемов есть и такой, который называется закручивание или торсирование. Этот прием тоже очень часто применяют при художественной ковке.