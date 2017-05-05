Телеканал 2×2 не покажет серию «Симпсонов» с ловлей покемонов в церкви

Александр
Автор: Александр Май 5, 2017 11:45

Телеканал 2×2 не покажет серию «Симпсонов» с ловлей покемонов в церкви

Телеканал 2x2 не покажет серию "Симпсонов" с ловлей покемонов в церкви

PR-директор канала подчеркнула, что 2×2 не демонстрирует контент, который может вызвать неоднозначную общественную реакцию

Телеканал 2×2 не будет показывать эпизод мультсериала «Симпсоны», в котором герой Гомер Симпсон ловит покемонов в церкви во время проповеди, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу канала.

PR-директор канала Анастасия Шабловская отметила, что 2×2 не демонстрирует контент, способный скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную общественную реакцию.

Также она добавила, что 2×2 стремится соблюдать все нормы существующего законодательства.

Напомним, ранее стало известно, что представители РПЦ заявили о необходимости повышения возрастного ценза «Симпсонов» после показа серии, где Гомер, играя в Peekimon Get (аналог Pokemon GO), искал покемонов в церкви.

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