Телеканал Fox снял 11-й сезон легендарного сериала X-Files

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 15:45

Телеканал Fox снял 11-й сезон легендарного сериала X-Files

Телеканал Fox снял 11-й сезон легендарного сериала X-Files

Десятый сезон сериала был снят спустя 13 лет после выхода девятого

Телеканал Fox продлил легендарный сериал X-Files. Будущей зимой зрители смогут увидеть серии одиннадцатого сезона, пишет РЕН ТВ.

Отметим, девятый сезон был снят 13 лет назад. А в прошлом году вышел десятый сезон, его посмотрели почти 16 миллионов зрителей по всему миру. Как сообщается, в 11-м сезоне будет десять эпизодов.

Секретные материалы — американский научно-фантастический телесериал, созданный Крисом Картером. Показ стартовал 10 сентября 1993 года и завершился через 9 лет, 19 мая 2002 года. Являясь своеобразной вехой эпохи, ключевые сюжетные темы «Секретных материалов» основываются на недоверии общества к правительству, охватывают теорию заговора и сосредоточены на попытках раскрыть информацию о существовании внеземных цивилизаций. Около 50 эпизодов сериала были написаны Фрэнком Спотницом.

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Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 15:45
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